哈通社/努尔苏丹/9月22日--哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃22日在总统直属全国公众意识现代化计划实施委员会扩大会议上表示，哈萨克散文诗歌选集已在全球90多个国家出版。

部长表示，在《哈萨克斯坦100名新人物》项目框架下，选出了 100 名在其领域为哈萨克斯坦的发展做出贡献的新人，他们成为了年轻一代的好榜样。 “我们相信，入选‘100名新人物’项目的年轻人将造就新一代的工业和技术、科学和文化。 ”

据其介绍，世界现代哈萨克文化项目框架下，《现代哈萨克散文选集》和《现代哈萨克诗歌选集》被翻译成了英语、阿拉伯语、西班牙语、中文、俄文和法文共六种联合国官方语言，并在90个国家出版发行。

在伦敦、马德里、巴黎、莫斯科和开罗举行了哈萨克斯坦文学作品的发行仪式。此外，在中国、美国、土耳其、俄罗斯、芬兰、韩国、马来西亚、匈牙利、瑞典等国家图书馆开设了34个哈萨克斯坦文学和文化中心，以加强与国际社会的联系。

“去年，在阿拜诞辰175周年之际，根据国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，伟大诗人的作品集被翻译成了10种语言，以供世界各地读者鉴赏。 ” 她说。

【编译：阿依波塔】