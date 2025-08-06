共同网：日本人人口一年减少90万创纪录

据报道，减少数和减少率均创1968年开始调查以来的最大幅度。除东京都外的46个道府县均为减少。这反映出严重的少子化趋势，采取对策成为当务之急。2026年日本人口跌破1.2亿人的可能性很大。此外，日本的外国人增加约35.4万人（+10.65%），达到3,677,463人。所有都道府县均为增加，是2013年开始此项调查以来的最多纪录。

报道称，人口动态调查依据居民基本登记册实施。日本人的人口连续16年减少，死亡人数达到创新高的约159万人，而出生人数则创新低，仅为约68万人。

按都道府县来看，东京增加0.13%。降幅最大的是秋田的1.91%，其次为青森1.72%、高知1.71%。

报道指出，日本人15～64岁劳动年龄人口比例为59.04%，65岁以上老年人比例为29.58%。两者均比上年微增。

另一方面，日本的外国人连续3年增加。原因是新冠疫情入境限制放宽，留学生等赴日势头复苏。外国人劳动年龄人口比例为85.77%，反映出外国人作为劳动力支撑着日本经济。其中增幅最高的是北海道的19.57%。

据报道，日本人加上外国人的总人口为124,330,690人，比上年减少约55.4万人。仅东京和千叶两地增加。

【编译：阿遥】