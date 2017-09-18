中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:31, 18 9月 2017 | GMT +6

    91组合获得"EMA-2017"音乐奖两项大奖

    None
    None
    哈通社/阿拉木图/9月18日 -- 第六届"EMA-2017"欧亚音乐盛典颁奖典礼17日在阿拉木图城市日框架下举行。

    本届音乐盛典共设10个奖项，并有30名歌手入围。

    获奖名单如下：

    最佳男歌手： 阿里·沃卡夫；

    最佳女歌手：鲁尼娅；

    年度最具突破奖：Ayree - Кешір мені；

    最佳双人组合：阿兰·切尔卡索夫/索索·帕弗里阿卡什维里

    最佳歌曲：91组合 - Қалай Қарайсың；

    最佳男组合：91组合（Ninety One）；

    最佳女组合：Djeyran组合；

    最佳MV： 肯塔勒 - Космос；

    最佳团队：BN组合；

    最佳摇滚音乐项目： BALLER组合 - Армандар орындалады。

    据悉，Ninety One组合成立于2014年，成员5人，平均年龄不到20岁。据其成员称，将组合命名为Ninety One是为了纪念哈萨克斯坦1991年宣布独立。作为哈萨克斯坦乐坛上最知名的一直韩流风格组合，Ninety One宣称其将引领一种新的潮流，即--Q-pop (Qazaq pop)风潮。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 娱乐 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!