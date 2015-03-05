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    13:46, 05 三月 2015 | GMT +6

    北哈州男女比例为910:1000

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    哈通社彼得罗巴甫尔3月5日电，据北哈州统计部门消息，北哈州男女比例为910:1000。消息称，据2015年1月统计显示，北哈州妇女人口为29.92万人，占总人口的52.3%，平均年龄为38.9岁，妇女占长寿人口（90岁以上）总数的86.8%。（编译：林海）

    标签:
    北哈州 人口 黄金储备
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