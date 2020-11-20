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    12:51, 20 11月 2020 | GMT +6

    自年初以来，哈萨克斯坦已开采9100万吨煤炭

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    哈通社/努尔苏丹/11月20日--据energyprom.kz网站消息，2020年1月至10月，哈萨克斯坦已开采9110万吨煤炭，比去年同期减少1.8％。已开采的煤炭产值为2687亿坚戈。

    我国煤炭的主要产区是巴甫洛达尔州和卡拉干达州，占全国总产量的93.7％。

    自今年年初以来，烟煤产量为8390万吨，比去年同期下降1％。其中包括1070万吨动力煤和860万吨炼焦煤。

    褐煤开采量为390万吨，同比减少8.3％。煤精矿产量下降了11.2％，至330万吨。

    为满足哈萨克斯坦各州市政和家庭的煤炭需求提供了800万吨煤炭。根据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部的数据，截至2020年11月11日，国内公用事业部门的煤炭储量占冬季总需求的85.8％，居民需求的这一比例为83.9％。

    工基发展部在消息中指出，已充分确保了阿克托别州、阿拉木图州、东哈州、江布尔州、西哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州、克孜勒奥尔达州、巴甫洛达尔州州政府，以及阿拉木图市、奇姆肯特市市政府公用事业部门的煤炭供应。各州都有煤炭储备，没有出现煤炭短缺的情况。西哈州和奇姆肯特市政府完全满足了当地居民的煤炭需求。

    根据2020年前9个月的结果，哈萨克斯坦煤炭公司已出口1600万吨煤炭，总价值为2.387亿美元。实际出口产量下降了7.6％。哈萨克斯坦出口的煤炭中几乎全部都出口至独联体国家：1580万吨，总价值为2.187亿美元。哈萨克斯坦煤炭的主要进口国是俄罗斯。

    哈萨克斯坦向世界其他地区以2000万美元的价格出口了19.63万吨煤炭。中国已成为非独联体国家中的主要进口国。

    【编译：阿拉依】


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