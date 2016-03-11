美国要求伊朗为911赔款105亿美元

哈通社阿斯塔纳3月11日电 据彭博新闻社（Bloomberg）3月11日报道，纽约法官约翰乔治·丹尼尔（GEORGE DANIELS）作出判决，伊朗应向2001年9月11日的恐怖袭击遇难家庭和保险公司支付105亿美元的赔偿金。

在美国，伊朗在911恐怖袭击中的角色一直存在争议。911事件调查委员会的报告指出，部分劫机者曾从伊朗出境，但他们的护照上并没有出境记录。而且报告认为，被美国视为恐怖组织的黎巴嫩真主党受到伊朗支持，而黎巴嫩真主党曾向基地组织提供了物资支持，甚至曾直接为911恐怖袭击提供了协助。据了解，上述报告结论为此次判决提供了根据。

《伊朗新闻》（Iran Press）主编艾玛德·阿布舍纳斯（Emad Abshena）在接受俄罗斯卫星广播电台采访时对美国法院的判决结果进行了评论："这可以被勇敢地称作是美国司法实践历史上最愚蠢和最可笑的裁判决。明显，法院完全没有掌握关于2001年9月11日恐怖袭击的完整信息。袭击远非伊朗的 ‘友邦'或‘盟国'所为，而是同伊朗不共戴天的敌人，也即‘基地'恐怖主义组织成员所为，后者也认为伊朗是自己的敌人。更何况，在实施恐袭的19个人中，有15个人都是沙特阿拉伯的公民。也就是说，他们是美国友邦和盟国沙特阿拉伯的公民，与伊朗没有任何关系。更何况，任何法庭在作出判决时应该按照国际法证 实所判决的人或国家的罪，而不是凭空指责，要求后者自证无辜。我相信，法庭所公布的裁决将不会得到批准，也不会生效。针对伊朗的这一法庭裁决只是凭空捏造。"

"基地"恐怖组织在2001年9月11日对美国多地发起袭击，造成3000多人死亡。遭到恐怖分子劫持的几架飞机撞上纽约世贸中心双子座塔楼和华盛顿五角大楼建筑物，另有一架飞机在机组人员试图夺回飞机控制权后坠落在宾夕法尼亚州。