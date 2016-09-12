美国纪念“911”事件15周年

哈通社阿斯塔纳9月12日电 据美国媒体消息，美国人星期天纪念911恐怖袭击事件15周年。

2001年9月11日，基地恐怖分子劫持了四架飞机，飞向纽约市的世贸中心以及华盛顿市的五角大楼。有一架飞机在宾夕法尼亚州郊区坠毁。



奥巴马总统星期天早上8:46分在白宫默哀一分钟。当年，四架被劫持飞机中的第一架正是在这个时间撞入世贸大楼。奥巴马还来到美国军事总部五角大楼的一个纪念仪式上发表讲话，悼念袭击中的死难者。





奥巴马说""我们牢记，而且永远不会忘记，有近3000个美好的生命就这么无情地被夺去。我们想知道，（如果他们还活着），他们会呈现出怎样的生命，他们的梦想又如何化为现实，。"

奥巴马保证，恐怖分子"永远不可能击败一个象美国这么伟大的国家"。他称赞说，这个国家由各个种族和宗教的人们组成的多元化人口，是"我们最伟大的优势之一"。

这是奥巴马在明年1月卸任之前作为总统最后一次纪念2001年的911事件。他说："这是在9月的那个早上遭受袭击的美国。这是我们必须一直忠心于的国家。"

纽约市悼念了在世贸中心袭击中的死难者。2016年主要的总统候选人人，民主党人克林顿和共和党人川普当天中止了他们的政治竞选活动，来到世贸中心原址表示哀悼。



如同纽约市以往的911纪念活动一样，家属们在音乐的背景声中缓缓地宣读了在那个令人可怕的一天中丧生的2983个亲人的名字。日暮临近时，聚光灯将向天空投射出两道巨大的光束，以象征倒塌的世贸中心双子塔。

