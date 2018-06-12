911袭击16周年之际 世贸中心3号楼正式开放

哈通社/阿斯塔纳/6月12日 - 经过了数年的工期拖延，楼高80层的世贸中心3号大楼终于在本月正式开幕。

据新华社报道，在昨日（11日）举行的启用仪式上，纽约州州长安德鲁•库默称世贸中心3号大楼是"纽约市中心振兴的象征，证明了911之后纽约人的持久精神"。



2001年9月11日，恐怖分子劫持飞机撞向纽约世贸中心大楼，制造了令世界震惊的恐怖袭击事件。包括劫机者在内，总共有2,749人在这次袭击中死亡或失踪。绝大多数的伤亡者为平民，其中有87个不同国家的公民。





据悉，这幢耗资27亿元建成的大厦，由知名建筑师罗杰斯（Richard Rogers）设计，于2016年平顶后成为纽约市第5最高的建筑物。



自911恐怖袭击事件发生以来，重建世界贸易中心的努力因政府机构，开发商，保险公司和遇难者家属之间的纠纷而停滞不前，因为他们希望将整个场地作为纪念保存下来。





当世贸中心3号大楼工程于2010年展开后，当时只建了7层就由于缺乏融资而停工，直至2年后才重新施工。



港务局现任执行董事布莱顿表示，世贸中心3号大楼的启用，是把整个世贸项目转化成为办公大楼和纪念馆的重要一步。





世贸中心3号大楼的62呎高大堂，面向911国家博物馆，建筑物采用无柱空间的结构，外墙由1万块玻璃砌成，即使受到撞击也不会裂成碎片。



目前已有40%写字楼面积已租出，当中包括投资管理公司GroupM将于7月16日迁入，而全球管理咨询公司麦肯锡（McKinsey and Co.）也将于明年进驻。



【编辑：木合塔尔·木拉提】