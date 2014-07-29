美国“911”世贸中心救援者患癌猛增到2500人

哈通社阿斯塔纳7月29日电，据人民网援引《纽约邮报》报道，曾经参加2001年"911"世贸中心救援工作的人员当中癌症患者数量直线上升：从去年的1140人猛增到目前的2500人，越来越多的这类病人要求得到补偿。

报道说，最新统计中，世贸中心健保项目和西奈山医院发现他们跟踪监测的3.7万名警察、建筑工、清洁工、当时参加救援的其它政府雇员及志愿者当中有1655人患癌症。 加上消防员和紧急救援管理局人员患者在内，癌症患者多达2518人。已经单独设立世贸中心健保项目的纽约市消防局星期五说，该局有863人属于911癌症治疗项目。

当时曾经在世贸中心遗址昼夜不停连续工作一周、随后又在那里工作数月的一名退休消防员因为患肺病和无法手术治疗的胰腺癌，最近得到联邦911受害者补偿基金会（VCF）提供的150万美元奖金。那名被称为最勇敢的63岁消防员波恩鲍姆由于预后不良，今年5月在一次听证会上含着眼泪说，他热爱自己的孙子并担心和他结婚40年的妻子。他说，希望他们尽快处理和他类似的病例，因为他们也许不久于人世。

根据美国联邦911受害者补偿基金会（VCF）的数据，到今年6月30日它已经收到1145份癌症病人报告，许多人还有其它病症。其中881人已通过审议，被认为应当得到补偿；其它病例仍在审议之中。绝大多数申请VCF补偿者都是911救援人员，但也包括17名下城居民和5名游客。到目前为止，115名癌症患者已经得到总额为5050万美元的补偿，各人所得从40万到410万美元。但VCF还没有已死亡受害者的数字。

尽管已经申报的癌症多达几十种，但世贸中心流行病专家说，911救援者罹患某些癌症的机会高于正常人，比如前列腺癌、腮腺癌、白血病和骨髓癌。