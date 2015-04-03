911成就的百万富翁

"911百万富翁"，人们经常这样描述阿富汗企业家法西姆•哈什米（Fahim Hashimy）。哈什米靠战争年代向美国人供货发家致富，他谦逊地形容，自己的家产"规模不大"。

国际社会介入阿富汗之前，在喀布尔出生、长大的哈什米是一名年轻的英语老师，拥有一辆自行车。 美国军靴踏上阿富汗国土，20出头的阿什米成为第一批雇员-美军基地的翻译。 现在，35岁的哈什米统领商业帝国"哈什米集团"，每年营业额超过2亿美元，旗下包括阿富汗最大的电视台1TV、运输、建筑公司等。他还在2013年创建廉价航空公司"东方地平线"。 哈什米说，职业如日中升全靠运气，"并不是所有的人都会说英语，我很幸运。我有志向、有眼光，也勤劳、敬业；还有，我知道如何写提案！"

在军中安定下来、适应了"英国和美国人"的做事方式后，他用敏锐的商业嗅觉，拿到了向国际部队的供货合同，最开始订单很小：价值600美元的床单。 那是2005年。 现在，他可以自豪地说，自己拥有与阿富汗海军的合约：提供军靴、燃料。 我来到哈什米的办公室。这间办公室位于喀布尔戒备严密的瓦奇尔•阿克巴尔•汗区，是哈什米非盈利工作-担任阿富汗奥委会主席的办公室，另外他也在这里从事自己另外一大爱好：每天在私人健身房中练健美。 哈什米说，"阿富汗是一片充满机遇的土地。我们正在这里大手笔投资。我们百分之百归阿富汗所有、在阿富汗运营。我们为阿富汗人提供工作，我们......要为阿富汗带来稳定。" 他说，10年间，他的五家公司平均创造1000份就业机会。 "不同哲学" 同一阶段，许多阿富汗超级富豪将资本转移国外，大多流往免税、相对更加安全稳定的迪拜。 估计数字有差异，但是据信阿富汗人在那里投资超过200亿美元。其中一大部分用于购买房地产，特别是在奢华的人工岛-朱美拉棕榈岛。那里的标志性别墅配备有仆人、司机专用房，售价超过1100万美元。 自从2014年国内局势动荡以来，阿富汗资金继续流入迪拜。一位房地产经纪商说，"许多高级将领、政客、石油大亨还在收购豪宅。" 居住在棕榈岛的这类商人之一告诉我们说，迪拜海滩这一高端地带房产将近四分之一归属阿富汗军阀。 虽然在迪拜有两处、在喀布尔有四处房产，哈什米却看法不同。"我们可能是全部投入阿富汗的为数不多的几家公司之一。我们有决心这样做下去。对此我们很自豪。" "也许有些阿富汗人要把钱转出国，我从来不主张这样干，也一直劝别人不要这样干。" 哈什米和妻子、三个孩子一起住在喀布尔。对他本人和数百万每天开销不到一美元的阿富汗人来说，治安问题都是一个无法逃避的事实。 几星期前，哈什米的两个儿子被迫转学。一起安全事件迫使他们就读的国际学校关闭。 哈什米有亲属在迪拜。那里的安全和更好的教育机会吸引着大批阿富汗富豪。除了一个兄弟在喀布尔给他担任副手之外，哈什米的其他五个兄弟姐妹都在迪拜学医。 我们和他会面的办公室距离他宽敞、华丽的住宅并不太远，他说自己的商业会晤都是在那里举行。 哈什米在阿富汗是很有影响的一个人物，但是他说，从前并没有这样强大的关系网。"致富以后才有政治关系。我并没有得到任何政客、任何与政客关系的帮助。" "都是因为我们的顾客，还有我们敬业、专业的团队。" BBC从阿富汗投资支持署获得的数字显示，哈什米这样的投资正在给阿富汗经济带来影响。2013年，阿富汗的GDP为203亿美元，相当于2001年的10倍。但是，这仍然仅与欧盟最小的国家爱沙尼亚持平。 自从推翻塔利班以来，过去13年间，阿富汗还获得了将近500亿美元的国际援助，超过世界上任何其他国家。 那么，和其他地方相比，在阿富汗致富是否更加容易呢？ 哈什米的一番话概括了在阿富汗的两难处境。"因为没有竞争，所以更加容易；因为风险更大，所以也更加困难。" "如果你在英国，可能不会愿意在阿富汗投资，因为风险太大。但是换句话说，我们拿钱在这里冒险，不需要和英国那些大公司竞争。"（文章摘自BBC中文网）