巴黎发生自911以来最严重恐怖袭击

哈通社阿斯塔纳11月14日电 综合外媒消息，当地时间11月14日晚，法国首都巴黎多地发生枪击和炸弹袭击，截至目前已造成至少100多人遇难，总统奥朗德宣布全国进入"紧急状态"，建议军队动员，并同时关闭法国边境。

当晚，巴黎市内至少7个地点发生恐怖袭击。袭击地点包括巴黎北端圣但尼（St Denis）法兰西大球场、第11区伏尔泰大道巴塔克兰演唱会剧场以及10区和11区的多个餐厅。其中，巴塔克兰剧场袭击事件造成的伤亡最为惨重。 目击者称，袭击发生前，剧场大约有上千人观看摇滚乐队演出。演出至高潮时，多名恐怖分子从高处突然向人群开枪扫射，枪击持续了10到15分钟，期间恐怖分子至少更换了3次弹夹，并不断高呼"真主至大"、"为了叙利亚"。目击者表示其中一名袭击者十分年轻，估计只有20-25岁，袭击过程中十分冷静，他们枪柄托在肩上，朝下开枪。幸存者踩着尸体逃出去，到处都是血。发生在剧场的袭击造成超过100人死亡。 法新社称，警方已经击毙了8名参与此次袭击的恐怖分子，正在对袭击事件有关联的嫌疑人进行追查。 到目前为止，法国警戒级别已升到最高级，定义是多处同时发生严重袭击事件。法国总统奥朗德发表电视讲话，将此次袭击称为"史无前例的恐怖袭击"，并宣布关闭法国边界。奥朗德取消其11月15日前往土耳其参加二十国集团（G20）峰会的行程。法新社官方推特发文称，法国总统奥朗德表示，将对袭击者进行毫不留情的还击。 另据"法国24"（France 24）新闻台报道，法国内政部表示，巴黎已经部署了1,500名警察以防范类似袭击再次发生。法国穆斯林信仰委员会严厉谴责此次"可憎"的袭击事件。英国路透社报道，巴黎所有学校和高校将在14日关闭。巴黎市政当局要求市民留在家中，不要外出。 枪击事件发生后，各国政府也积极对此作出回应。美国总统奥巴马（Barack Obama）在白宫针对法国袭击事件发表谈话。他表示，这场袭击不仅针对巴黎、更是对全人类的攻击。美国准备向法国提供一切所需要的帮助。将不惜一切代价把恐怖分子绳之以法并追踪他们的组织。