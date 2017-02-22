研究：人类寿命续增 韩国妇女可到91岁

研究显示，在2030年出生于富有国家的大部份人，寿命将继续增加，其中韩国妇女的寿命可望达到91岁；美国则将继续是已开发国家中寿命最短的国家。

该研究的主要作者、伦敦帝国学院教授艾沙堤说，科学家过去曾一度认为，人类平均寿命要达到90岁是不可能的事，但随着医疗进步以及社会福利计划改善，关卡持续被打破。



这项研究是分析35个已开发国家的死亡和长寿趋势，对2030年出生的人进行寿命的估算。



艾沙堤估计，人类最终可能可以平均活到110岁、甚至120岁。其中推估韩国妇女在2030年前将拥有最长寿命，主要是基于韩国对医疗照顾的投资。根据研究，韩国男性的寿命也名列第一。



研究指出，在所有国家，女性都比男性长寿。韩国妇女平均寿命91岁，其次是法国、日本、西班牙和瑞士，女性平均寿命为88岁。



韩国男性的平均寿命可以达到84岁，其次是澳洲、瑞士、加拿大和荷兰，都是接近84岁。



至于寿命最短的国家，女性是马其顿的近78岁；塞尔维亚男性的73岁。



美国则持续成为已开发国家中平均寿命最短的国家，男性为80岁，在35个国家中排名第26；美国女性为83岁，排名第27。



【来源：联合早报网】