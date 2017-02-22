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    09:17, 22 二月 2017 | GMT +6

    研究：人类寿命续增 韩国妇女可到91岁

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    研究显示，在2030年出生于富有国家的大部份人，寿命将继续增加，其中韩国妇女的寿命可望达到91岁；美国则将继续是已开发国家中寿命最短的国家。

    该研究的主要作者、伦敦帝国学院教授艾沙堤说，科学家过去曾一度认为，人类平均寿命要达到90岁是不可能的事，但随着医疗进步以及社会福利计划改善，关卡持续被打破。

    这项研究是分析35个已开发国家的死亡和长寿趋势，对2030年出生的人进行寿命的估算。

    艾沙堤估计，人类最终可能可以平均活到110岁、甚至120岁。其中推估韩国妇女在2030年前将拥有最长寿命，主要是基于韩国对医疗照顾的投资。根据研究，韩国男性的寿命也名列第一。

    研究指出，在所有国家，女性都比男性长寿。韩国妇女平均寿命91岁，其次是法国、日本、西班牙和瑞士，女性平均寿命为88岁。

    韩国男性的平均寿命可以达到84岁，其次是澳洲、瑞士、加拿大和荷兰，都是接近84岁。

    至于寿命最短的国家，女性是马其顿的近78岁；塞尔维亚男性的73岁。

    美国则持续成为已开发国家中平均寿命最短的国家，男性为80岁，在35个国家中排名第26；美国女性为83岁，排名第27。

    【来源：联合早报网】

     

     

    标签:
    医疗卫生 科研 黄金储备
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