首都91岁新冠患者康复出院

哈通社/努尔苏丹/6月25日 – 91岁的首都市民伊琳娜·赫列布尼科娃日前被确诊为新冠阳性，被首都市立第三综合医院收治。在经过了长时间的系统性治疗后，这位年长的老奶奶恢复了健康，于昨日出院回家。

赫列布尼科娃是在6月8日被亲属们送至社区诊所就医的，当时由于老奶奶自述脖颈酸痛，因此家人只是认为属于骨科小毛病。但老人的病情随后很快恶化，出现了咳嗽、肌肉疼痛等许多症状。

急救人员迅速对老人进行了PCR测试，并确诊冠状病毒阳性。随后立即将老人送至市立第三综合医院接受治疗。

老人的孙女伊内萨·赫列布尼科娃说：«在医院得到的分析结果很差。作为一名新冠康复者，我了解我祖母的身体发生了什么。祖母在医院吸氧治疗了很长时间。因为年老，她还患有很多慢性病。»

据普外科医生维塔利·卡林介绍，医院的医生千方百计救治这位老年患者：«各个领域的专家参与了治疗过程，在我们的共同努力下，老人的病情得到了改善，并最终得以康复出院，回到了家中。»

91岁的老人在出院后，对所有参与治疗她的医护人员们表示了感谢。

市立第三综合医院的医护呼吁市民积极接种新冠疫苗，并强调这是确保自己和家人健康的最好方式。

【编译：木合塔尔·木拉提】