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    15:23, 23 一月 2017 | GMT +6

    哈萨克斯坦人在新年期间花销达9200亿坚戈

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    哈通社阿斯塔纳 - 每年1月1日的新年日，是哈萨克斯坦人传统中，与纳乌鲁兹节和古尔邦节并列的重要节日之一。

    根据ranking.kz网站的统计，2016-2017年新年期间，哈萨克斯坦普通居民总计花费了9208亿坚戈用于庆祝。

    平均每位公民在新年期间消费了9.1万坚戈用于购买新年礼物等。

    统计显示，40%的花销来自南北两座大都市：阿斯塔纳（1105亿坚戈）和阿拉木图（2437亿坚戈）。

    东哈州居民消费了949亿坚戈，占消费总额的10.3%。

    在各项新年花销当中，非食品类花销占63.8%，约为5880亿坚戈。

    食品类花销则占36.2%，约为3330亿坚戈。

    截止2016年底，哈萨克斯坦居民在各零售网点的消费额为7.66万亿坚戈。

    这一数据相比2015年增长20.3%。

    虽然物价略有上涨，但零售网点的实际份额仍实现了0.9%的增长，显示了民间经济活动的增长仍然充满活力。

    国内合法零售商总量也在持续增长当中。

    2015年零售业占比为52.4%，而2016年这一数据提升至53.8%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

     

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 经济 黄金储备
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