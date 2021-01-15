疫情动态：全球累计确诊病例超过9299万

哈通社/努尔苏丹/1月15日-- 据美国约翰斯·霍普金斯大学公布的数据，截至努尔苏丹时间15日5时20分左右，全球新冠确诊病例达92993666例，死亡病例为1991206例。

美国仍是全球疫情最严重的国家。截至报告时间，该国确诊病例达23276346例，死亡病例为388048例。

据新华社报道，法国总理卡斯泰14日表示，法国将自18日起对欧盟成员国以外人员实施更严格的入境规定，这些人在入境法国时须提供出发前72小时内新冠病毒核酸检测阴性证明，并接受7天的隔离观察。这一规定同时适用于法国海外领地。

斯里兰卡卫生部14日公布的数据显示，该国累计新冠确诊病例已超过5万例。斯卫生部官员还在13日表示，发现一名抵达科伦坡的英国公民感染变异新冠病毒。

瑞典公共卫生局14日公布的数据显示，该国新增新冠死亡病例351例，累计死亡病例破万例，达10185例。随着第二波疫情到来，瑞典确诊病例数和死亡病例数不断攀升，成为北欧疫情最严重的国家。

截至1月15日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 166 146人。

【编辑：阿依波塔】