92岁奶奶改写女性马拉松完赛者最高龄纪录（图）

哈通社阿斯塔纳6月1日电 据中新网援引外媒报道，美国一名曾经罹患癌症的92岁老奶奶，日前以7小时24分36秒的时间跑完马拉松，改写女性马拉松完赛者最高龄纪录。

据报道，当地时间5月31日，92岁的哈丽雅特·汤普森(Harriette Thompson)参加在圣地亚哥举行的摇滚马拉松。当抵达终点时，汤普森受到犹如摇滚巨星般的欢迎。

这是汤普森第17次参加摇滚马拉松，也是跑得最辛苦的一次，因为丈夫卧病，她没什么时间练跑。今年1月丈夫过世后，汤普森又腿部感染，还是不便跑步。

在汤普森之前，女性马拉松跑者最高龄的纪录，是在2010年创下的。汤普森太太比上一个纪录保持人的完赛年龄大了46天。

虽然训练过程遭遇诸多障碍，但汤普森的成绩没有比去年退步太多，7小时24分36秒，也改写了90岁以上马拉松完赛时间的世界纪录。

哈丽雅特·汤普森是一位钢琴演奏家，曾在卡内基音乐厅演出过三次。她家中有好几个亲友都是死与癌症。70多岁时，一个朋友邀汤普森参与为癌症病友募款而跑步的活动，她第一次参赛，本来打算走完全程，不过看到旁边人都在跑，她也加快脚步。用汤普森的话说，要不是跑步，她可能活不到今天。

图：当地时间5月31日，92岁的哈丽雅特·汤普森参加在圣地亚哥举行的摇滚马拉松。