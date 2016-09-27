世卫组织：全球92%的人在呼吸受污染的空气

哈通社阿斯塔纳9月27日电 据外媒消息，世界卫生组织（WHO）27日发布了一项研究报告，指出全球92％的人口都生活在空气质量超标的环境当中，每年大约有300多万例死亡都与室外空气污染有关，空气质量已成为危害人类健康的最大风险因素。

报告指出：“空气污染不断加剧，且强度惊人，对经济情况和人们的生活质量造成影响。卫生进入紧急状态。”



WHO以空气洁净度测量数据为基础制作了一个特别的动态世界地图。空气中有害物质的含量不符合WHO标准的不止是中国和印度，还有许多欧洲国家及俄罗斯的欧洲部分。



根据WHO数据，每年约有300万例死亡与暴露于室外空气污染有关。室内空气污染也同样可以致命。2012年，估计有650万例死亡（占全球总死亡人数的11.6%）与室内和室外空气污染有关。

将近90%的空气污染相关死亡发生在低收入和中等收入国家，且近三分之二在世卫组织东南亚区域和西太平洋区域。

94%系由非传染性疾病导致，尤其是心血管病、中风、慢性阻塞性肺病和肺癌。空气污染还增加严重急性呼吸道感染的风险。（编辑：小穆）