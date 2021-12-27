“现代达尔文”美国自然学家威尔逊逝世 享年92岁

哈通社/努尔苏丹/12月27日 —— 据联合早报网消息，被誉为“现代达尔文”的美国自然学家爱德华-威尔逊（Edward O. Wilson）周日（26日）在马萨诸塞州去世，享年92岁。

路透社报道，威尔逊被认为是世界上自然历史和保护方面的主要权威之一，在自然界的名声与英国自然学家大卫-艾登堡（David Attenborough）同等。

威尔逊发起的“半球项目”（Half Earth project）呼吁保护地球上一半的陆地和海洋，以便有足够的多样化生物，以及良好的生态系统来扭转物种灭绝的进程。他认为，这种灭绝正在以1000万年来前所未有的速度发生。

联合国已经敦促各国承诺在2030年之前保护其30%的土地和水--几乎是现在受到某种形式保护面积的两倍。这一目标被称为 “30 by 30”，其灵感部分来自威尔逊。

威尔逊出生于美国南部的阿拉巴马州。他在哈佛大学当了70年的科学家，在昆虫学方面担任教授和馆长。

在他的职业生涯中，威尔逊发现了超过400种蚂蚁。他说，自己最伟大的成就之一是研究出蚂蚁如何传达危险和食物的踪迹，例如，通过散发化学物质。