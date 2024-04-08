92岁奶奶抗洪事迹感动全国，州长登门致敬

这位老奶奶是阿特劳州马罕别特县拜巴尔斯乡居民，今年已92岁高龄。她曾是一名饲料员，在五一 集体农庄工作了长达40年。她育有10个孩子，16个孙子和10个曾孙。

近日，一段老霍吉耶娃奶奶帮助年轻人装沙袋的视频在社交媒体上迅速传播开来。视频中，老人动作矫健，干劲十足，与年轻人们并肩作战。

沙普肯诺夫对霍吉耶娃老人的行为给予了高度的赞扬。

Фото: Атырау облысының жедел штабы

-您在抗洪抢险中所展现出的无私奉献精神，感动了全国人民。总统特别致电表示感谢。您为我们准备抗洪工作做出了贡献，为年轻一代树立了榜样。-他说。

霍吉耶娃奶奶表示，她只是尽自己所能去做了一件力所能及的事，希望大家能够团结一致，共同抗击洪水。

-我年纪已经大了一些。所以，我能做的就是帮助大家赶制沙袋。4月5日那天，我看到孩子们在装沙袋，我坐不住了，也决定去帮他们。大自然的力量是不可预测的。我已经经历过很多这样的情况了。因此，我觉得有必要提前做好防洪准备。-她说。

霍吉耶娃奶奶的勇敢行为和无私奉献精神，感动了社会各界，展现了一位普通老人的伟大力量，也彰显了团结奋斗的精神在抗洪一线的无穷力量。

【编译：阿遥】