阿拉木图市西南方向935公里处发生地震

哈通社阿斯塔纳2月27日电，据教育和科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿斯塔纳时间27日03时59分在阿拉木图市西南方向935公里处巴基斯坦进内发生5.6级地震，震源深5公里。阿拉木图市未发现震感。（编译：林海）