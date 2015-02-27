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09:30, 27 二月 2015 | GMT +6
阿拉木图市西南方向935公里处发生地震
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哈通社阿斯塔纳2月27日电，据教育和科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿斯塔纳时间27日03时59分在阿拉木图市西南方向935公里处巴基斯坦进内发生5.6级地震，震源深5公里。阿拉木图市未发现震感。（编译：林海）
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