阿拉木图西南方向93公里处发生地震

哈通社阿斯塔纳2月22日电，据教育和科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿斯塔纳时间22日08:44时在阿拉木图市西南方向93公里处吉尔吉斯斯坦境内发生3.9级地震，震源深5公里。阿拉木图市未发现有震感。（编译：林海）