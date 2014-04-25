94岁老太被绑架后念叨4小时 绑匪受不了偷偷开溜

哈新社阿斯塔纳讯，据环球华网援引台湾媒体报道，台湾新北市一名曾姓男子欠债跑路，持枪绑架94岁周姓老妇勒赎700万元新台币，因受不了老妇一路上碎碎念"绑我这么老的干嘛？"趁老妇下车上厕所时溜走。

据报道，老妇上完厕所见歹徒不见，赶紧打电话让家人接她回家。家人说，歹徒要求当天下午五点前准备好700万元赎人，下午一点就接到报平安电话，有惊无险。 警方调查，曾姓男子（55岁）与友人合开公司失利，欠地下钱庄200多万债务，今年2月开着偷来的小货车跑路。因身上的钱用光，起了掳人勒赎歹念。曾男在林口豪宅地区寻找对象，4月18日上午九时许，发现一处豪华独栋透天厝有车库及花园，认为应是有钱人，在附近埋伏。先锁定两名从房子走出来的女性，但都跟丢。后来见一老妇从屋内走出，上前拉住，抱进小货车内，以铁丝綑绑手脚，还亮出改造手枪恫吓。 遭绑架的94岁老妇在车上不停碎念，"绑我这么老的干嘛？"、"老大不小了，不要做这种事"、"你家人也担心你啊"。老妇说腰痛很不舒服，曾嫌担心年迈发生意外，到药局买止痛药给老妇吃。老妇见曾嫌还算有良心，一路上不断劝说，"有什么困难可以商量"、"你要做生意可以好好讲"。 曾男中午打电话向老妇家人勒索，说下午五点前会通知付款地点。老妇的建商儿子表示已经报警，要求曾嫌"老人家你最好给我照顾好。"曾嫌看口袋只剩70元，自己都养不活怎么照顾？加上受不了老妇一路碎碎念，下午一时许趁老妇在桃园市大兴西路加油站上厕所，开车逃逸。 前晚七时许警方在桃园市区找到曾嫌，曾躺在车上睡觉，他说车子早已没油，但没钱加油跑不了。警方依掳人勒赎等罪嫌将曾嫌移送"法办"。