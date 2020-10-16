西哈州乌拉尔市有9489人受益于国家支持措施

哈通社/乌拉尔/10月16日--国家支持措施已覆盖西哈州乌拉尔市9000多人。

国家社会政策的主要任务是解决贫困，个体经营者，低收入和失业公民的就业问题。在2017-2021年国家有效就业和大规模创业发展计划«劳动»和«地区发展»计划的框架内，已拨款5.8亿坚戈，并开展了一系列工作。

据乌拉尔市市长阿巴特·什尼别阔夫介绍，截至2020年10月1日，国家支持措施已覆盖了9489人，占去年同期的153％。实现稳定就业的有2069人，从事青年实践的有304人，从事公共工程的有1844人，从事社会工作的有39人，接受短期培训的有36人，有175人获得了国家补助用于实施新的商业构想，200人通过«创业»（Bastau-Business）项目学习了创业相关知识。

2020年，为国家针对性的社会援助已拨款7.493亿坚戈。4496万坚戈来自地方预算，7.043亿坚戈来自共和国预算的，其中的1.121亿坚戈用于向领取针对性社会援助的家庭的儿童提供有保障的社会福利。

自2020年初以来，已经向1672个家庭提供了有针对性的社会援助，其中包括向427个多子女家庭提供了总额为4.38亿坚戈的补助金。2096名1至6岁的儿童获得了有保证的社会福利。

【编译：阿拉依】



