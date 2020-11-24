俄罗斯冠病疫苗有效率据称超过95% 价格低于10美元

哈通社/努尔苏丹/11月24日 —— 俄罗斯冠病疫苗“卫星-V”官方推特24日发布消息称，该疫苗的有效率在第一剂接种后的28天达到91.4%，42天超过95%，该结果是基于三期临床试验数据的第二次中期结果分析。

“卫星-V”是俄罗斯第一个注册的冠病疫苗，此前的三期临床试验第一次中期分析结果显示，疫苗有效率为92%，此数字略逊于美国莫德纳的94.5%以及辉瑞的95%。更早之前的8月，俄罗斯卫生部长曾表示，这种新冠疫苗可使得人形成的免疫力持续两年。

有关“卫星-V”的价格，俄罗斯官方表示，俄罗斯公民可以免费接种该疫苗；而在国际市场上，一剂“卫星-V”新冠疫苗的价格不到10美元，辉瑞的疫苗为每剂19.5美元，莫德纳疫苗每剂25美元到37美元。

俄罗斯卫生部8月11日批准了«卫星-V»疫苗的注册，使其成为全球第一支注册的冠病疫苗。“卫星-V”疫苗可以在2到8摄氏度的温度下储存，这将使疫苗扩大其使用范围，包括热带气候地区。俄罗斯政府允许相关企业从2021年开始，每年在俄罗斯以外生产5亿人用的“卫星-V”疫苗。首批俄罗斯“卫星-V”疫苗的国际交付将于2021年1月完成。