哈通社即将迎来95周年社庆

2015年8月13日，哈萨克国际通讯社（哈通社Kazinform）将迎来建社95周年纪念日。

作为哈萨克斯坦历史上首家新闻社，历经95载辉煌历程，哈通社始终不断的开拓创新、发展壮大。如今的哈通社，已经成为了哈萨克斯坦重要的官方通讯社。 建社95年来，哈通社致力于向哈萨克斯坦及世界各国发布最及时、真实和客观的政治、经济、社会、人文及体育等各领域资讯。在这里，您可以了解到来自哈萨克斯坦中央政府和地方各级行政机构与国计民生息息相关的第一手资讯。 哈通社官网（Kazinform.kz、inform.kz）已经成为哈萨克斯坦最具权威、影响力最大的重点新闻网站之一，每天24小时以哈萨克文（三种字母）、俄文、英文和中文四种语言不间断地向全球发布信息，方便来自世界各地的读者通过自己熟悉的语言及时了解哈萨克斯坦最新资讯，掌握实事动态。在中亚国家中，哈通社是首个开设中文网站的媒体。每天全球近10万读者浏览哈通社网页。 值此即将迎来建社95周年纪念日之际，哈通社对读者朋友们一直以来的支持与关注表示由衷的感谢，并立志继续为哈萨克斯坦新闻传媒事业的发展、为广大读者传达最新最全最真实的资讯努力工作。 哈萨克国际通讯社中文编辑部 2015年8月11日