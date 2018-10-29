国际突厥学院庆祝土耳其建国95周年

哈通社/阿斯塔纳/10月29日-国际突厥学院(TWESCO)举办活动，庆祝土耳其建国95周年。

据悉，多国驻哈大使、国际突厥学院各创始国代表以及多个知名突厥学家参加了此次活动。



活动期间，学院院长达尔汗•克德尔艾里在发表讲话时，就土耳其建国95周年表示了祝贺。



他指出，拥有95年历史的土耳其共和国是每一位突厥人民的第二故乡，也是国际突厥学院的创始国之一。



同时，土耳其驻哈萨克斯坦大使涅夫扎特•吾彦科对哈萨克斯坦人民和国际突厥学院表示了感谢。



"能够在哈萨克斯坦庆祝土耳其的建国日，我感到非常自豪。哈萨克斯坦和土耳其之间的团结和友谊，两国领导人之间的友好关系，将使我们的友谊关系得到进一步发展。"大使说。



此外，阿塞拜疆大使拉希德•玛玛多夫和蒙古大使鲁夫山•巴图勒也发表了讲话，献上了各自的祝福。



值得一提的是，1923年10月29日，土耳其共和国宣布成立，首都是安卡拉。土耳其横跨欧亚两洲，北临黑海，南临地中海，东南与叙利亚、伊拉克接壤，西临爱琴海，并与希腊以及保加利亚接壤，东部与格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆和伊朗接壤。



【编译：达娜】