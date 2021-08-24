卫生部长：95%的重症患者均未接种新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/8月24日--哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔24日在政府例行工作会议上呼吁民众积极接种新冠疫苗。

部长表示，数据分析表明，大多数感染新冠病毒，特别是感染重症的患者都未接种疫苗。自2月1日以来，未接种疫苗者在确诊总数中的比例高达97.5%，已接种疫苗者占比为2.5%。此外，95%的重症患者和使用呼吸机的患者均未接种疫苗。这些数据再次显示了疫苗的有效性。

在此方面，部长呼吁未接种疫苗的人群做出正确的选择，积极接种疫苗，并称这不仅能挽救自己的生命安全，还能守护亲人的身体健康。

卫生部长还介绍了全国疫苗接种站点所剩的疫苗数量。他表示，全国接种站点的第一剂次疫苗数量还剩140万剂，第二剂次的疫苗数量还剩9.4万剂。疫苗交付将继续按照计划进行。

截至目前，全国已有640万人接种了疫苗第一针，占接种人群的62%，500万人完成了两针接种，占接种人群的50%。

按地区计算，9个地区的疫苗接种率最高，分别是：奇姆肯特、阿拉木图和努尔苏丹市，以及突厥斯坦州、北哈州、东哈州、克孜勒奥尔达州、阿克莫拉州和阿特劳州。

【编译：达娜】