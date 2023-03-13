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    10:55, 13 三月 2023 | GMT +6

    第95届奥斯卡获奖名单公布

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    哈通社/阿斯塔纳/3月13日 -- 备受瞩目的第95届奥斯卡颁奖典礼刚刚在美国洛杉矶好莱坞杜比剧院落下帷幕。

    第95届奥斯卡金像奖获奖名单：

    最佳动画长片：《吉尔莫·德尔·托罗的匹诺曹》

    最佳男配角：关继威《瞬息全宇宙》

    最佳女配角：杰米·李·柯蒂斯《瞬息全宇宙》

    最佳纪录长片：《纳瓦尔尼》

    最佳真人短片：《爱尔兰式告别》

    最佳摄影：《西线无战事》

    最佳妆造：《鲸》

    最佳服装设计：《黑豹2》

    最佳国际影片：《西线无战事》

    最佳纪录短片：《小象守护者》

    最佳动画短片：《男孩，鼹鼠，狐狸与马》

    最佳艺术指导：《西线无战事》

    最佳原创配乐：《西线无战事》

    最佳视觉效果：《阿凡达：水之道》

    最佳原创剧本：《瞬息全宇宙》

    最佳改编剧本：《女性的谈判》

    最佳音效：《壮志凌云2：独行侠》

    最佳原创歌曲：《Naatu Naatu》—《RRR》

    最佳剪辑：《瞬息全宇宙》

    最佳导演：丹·关 、丹尼尔·施因内特《瞬息全宇宙》

    最佳男主角：布兰登·费舍《鲸》

    最佳女主角：杨紫琼《瞬息全宇宙》

    最佳影片：《瞬息全宇宙》

    奥斯卡金像奖（Oscars），又名美国电影艺术与科学学院奖（Academy Awards，中文简称学院奖），是由美国电影艺术与科学学院主办的电影类奖项，创办于 1929 年。

    该奖项是美国历史最为悠久、最具权威性和专业性的电影类奖项，也是全世界最具影响力的电影类奖项。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

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