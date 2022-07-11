能源部：哈萨克斯坦97%的原油通过俄罗斯港口对外出口

哈通社/努尔苏丹/7月11日 – 哈萨克斯坦能源部消息称，2022年前五个月内哈国共出口原油2875万吨，其中2781.4万吨原油，即97%经俄罗斯港口出口其他国家。

哈萨克斯坦能源部11日在针对石油出口问题答复媒体记者的书面函件中表示，根据哈国油气分析中心提供的数据，2021年全年通过里海管道联盟出口的哈国原油共有5310万吨，而在2022年的前五个月内，通过里海管道联盟管线出口的哈萨克斯坦原油总量已经达到了2376万吨。

而在今年的前五个月内，哈萨克斯坦还通过俄罗斯的其他港口，对外出口了超过400万吨原油。

根据哈国油气分析中心提供的数据，2022年前五个月内哈国共出口原油2875万吨，其中2781.4万吨原油（相当于出口量的97%）经俄罗斯港口出口其他国家。

能源部还在书面函件中就石油价格问题表示，在世界贸易市场中石油的价格由市场决定，是在普氏、阿格斯、路孚特等独立国际机构设定的目标基础上形成的。

值得一提的是，根据此前报道，由于俄罗斯地方法院修改了此前的裁决，里海管道联盟在新西罗斯克的管线工作将不会暂停。

【编译：木合塔尔·木拉提】