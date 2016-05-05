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    10:10, 05 五月 2016 | GMT +6

    98国运动员将参加阿拉木图世界柔道大奖赛

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    哈通社阿拉木图5月5日电 据哈萨克斯坦柔道联合会消息，2016年世界柔道大奖赛哈萨克斯坦站将于5月13-15日在阿拉木图市举行。

    2016年世界柔道大奖赛是里约奥运会参赛资格积分赛之一。截至目前，共有来自98个国家的595名运动员报名参加比赛。
    根据国际柔道联合会的规定，哈萨克斯坦柔道队有权在每一个级别上派出4名选手参加比赛。
    据悉，此次大奖赛奖金总额为10万美元。
    赢得冠军的运动员将获得2600美元，教练则获得600美元奖金；亚军将获得1600美元奖金，其教练将获得400美元；获得季军的运动员获得800美元，教练将获得200美元奖金。
    此外，在大奖赛开幕之际阿拉木图柔道学院将迎来开幕仪式。文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒、阿拉木图市市长包尔詹•拜别克、国际柔道联合会主席马瑞斯•委泽、哈萨克斯坦柔道联合会主席凯恩斯•拉克谢夫将出席开幕仪式。
    新开办的柔道学院将完全符合国际标准，其场馆设有4座榻榻米训练场和100位宿舍。
    除国家柔道队队员以外，该学院也向年轻的柔道爱好者开放训练实施。（编译：小穆，审稿：塔尔）

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 阿拉木图 奥运会 黄金储备
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