98名中国维吾尔人持伪造的吉尔吉斯护照在土耳其被捕

哈通社比什凯克5月18日电 98名中国公民持吉尔吉斯护照在土耳其被捕的新闻，引起了吉尔吉斯政府和社会舆论的极大关注。

据土耳其媒体报道，这些人购买了自伊斯坦布尔飞往北塞浦路斯的机票，其最终目的地为沙特阿拉伯的吉达市。

在机场安检过程中，安检人员发现其中四人的护照疑似伪造，在更加细致的检查后，机场方面发现这98人的护照均存在问题。

土耳其媒体称，这批手持吉尔吉斯护照、自称吉尔吉斯公民的人，真实身份是来自中国新疆维吾尔自治区的维吾尔人，均为中国公民。他们为了前往沙特，伪造了身份，并为机票向"蛇头"缴纳了每人2500欧元以上的费用。

吉尔吉斯最高议会议员阿勒玛穆别特•什克玛玛托夫18日在议会会议上发言表示，将吉尔吉斯护照有偿出售给外国公民的行为，已经在该国形成了一条"灰色产业链"。

"98名中国维吾尔人手持吉尔吉斯护照在土耳其被捕，是一件需要我国政府高度关注的严重事件。过去出现一两起这样的问题，或许还能以偶然或疏忽进行回避，但这次的数量多达98人，已经是一个不得不正视的问题了。这是严重的国际犯罪，是对我国公民和国家安全的严重挑战。"他说。

18日中午，吉尔吉斯国籍信息登记局局长塔伊别克•萨尔帕谢夫召开紧急会议，就此事进行讨论并决定与土耳其方面进行联合调查。（编译：塔尔）