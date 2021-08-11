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    10:37, 11 八月份 2021 | GMT +6

    卫生部长：99.9%的COVID-19患者未接种疫苗

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    哈通社/努尔苏丹/8月11日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔在11日召开的政府例行工作会议指出，当前国内因感染SARS-CoV-2病毒而罹患COVID-19病的患者当中，99.9%没有接种疫苗。

    据部长介绍，截至目前哈国已有近590万人接种了疫苗第一针，占应接种疫苗人口的59%。完成疫苗两针接种者达到450万人，占应接种人口的45.2%。

    部长指出，目前疫苗接种数据最低的地区是曼格斯套州。

    阿列克谢·崔还表示，疫苗输送保障工作正根据计划有序进行当中，各地区均未出现疫苗库存不足的问题。

    «在对疫苗有效性进行的统计期间，我们注意到，99.9%的新冠病毒感染者都没有接种疫苗。接种疫苗后仍感染病毒的患者仅占患者总数的0.1%。»他说。

    根据部长提供的数据显示，因COVID-19导致的死亡病例中，未接种疫苗者的比例达到了97.7%，接种疫苗者仅为2.3%。部长还指出，这2.3%的接种疫苗后因COVID-19死亡患者均患有慢性病。

    阿列克谢·崔表示，这是对疫苗能够有效应对COVID-19疾病的又一个明证。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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