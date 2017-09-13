苹果发布最新款手机 起售价999美元

哈通社/阿斯塔纳/9月13日 -- 据《金融时报》报道，苹果(Apple)在9月12日的发布会上表示，其新款iPhone X的起售价将为999美元，但要到11月才会发货，这将考验"果粉"的耐心和对价格的敏感性。

被分析师们称为"超级高端"的新款iPhone的屏幕和摄像头制造工艺的复杂性，很可能是推迟上市的原因所在。通常，iPhone都会在9月底上市。



由于公布的上市日期比预期的要晚，这一全球市值最高的公司的股价下跌了1%。



iPhone在10年前问世，此次苹果首席执行官蒂姆•库克(Tim Cook)发布了这种智能手机的三款新机型，他将新款iPhone X称为"自原版iPhone以来最大的飞跃"。



在新款高端iPhone X上，苹果淘汰了自2007年首次发布iPhone以来一直位于这种智能手机底部的Home按钮。



库克说，iPhone X将"为下一个10年设定技术路线"，他展示了一个OLED显示屏，这种显示屏延伸至外壳边缘，还有一个能够进行高分辨率面部识别的新摄像头。



除了昂贵的iPhone X，苹果还为两款新标准的iPhone 8增设了无线充电功能。iPhone 8和8 Plus的摄像头、显示屏和处理器均有所改进，但与iPhone 7的设计大体相同，尽管选用了新的玻璃背板。



除了价格较高的X机型外，苹果还将iPhone 8的起售价从去年的650美元提高到699美元。



值得一提的是，根据目前的消息，Phone X在哈萨克斯坦的起售价将在47万-55万之间。



iPhone 8在哈萨克斯坦的起售价为33.5万坚戈，iPhone 8 Plusт的起售价为38万坚戈。



【编辑：木合塔尔·木拉提】