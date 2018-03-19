哈萨克斯坦教育机构互联网可及性已达99%

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 哈萨克斯坦科学和教育部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫19日在议会下院教育领域电子化问题会议上表示，有必要对偏远地区学校提供"电子日记"、"优秀视频课程"等技术支持。

"我们正在积极展开教育机构的基础设施建设工作。目前，全国教育机构互联网可及性已达到99%，而其中仅62%接入了高速网络。此外，共有2500学校和教育机构，也就是35%已经配备了无线网络。" 萨哈迪耶夫说。



据萨哈迪耶夫透露，2016-17年期间，教育领域每年购买了1.4万多媒体设备。今年，国家财政预算共分配60亿坚戈资金。此外，地区政府还将连续第3年购买多媒体设备。该计划主要目标是，将乡村及城市学校视频技术设备可及性提高至80%。

萨哈迪耶夫表示，视频技术设备无法替代教师的作用，而这一技术将对教学质量起到很大的作用。学生们将通过视频学习全国乃至全世界最优秀的物理、化学、生物等科目的视频课程。



另外，根据纳扎尔巴耶夫总统发表的国情咨文，全国各地区正在落实就少年宫基础上发展基础设施，建立计算机实验室、拥有3D答应技术的学生技术园以及企业孵化器等相关工作。



"近4000所学校已引入"电子日记"技术。此外，Bilimal和Mektep等公司制作的电子日记已在600所学校得到落实。近350万人将在这一项目中获益，其中包括教师、学生以及父母。就像我此前所说的，有必要对偏远地区学校提供"电子日记"、"优秀视频课程"等技术支持。" 教育和科学部部长说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】