哈通社/努尔苏丹/9月16日-- 据共同社消息，菅义伟当选日本第99任首相。

消息称，日本自民党总裁菅义伟（71岁）16日下午在众院全体会议的首相指名选举中当选第99任首相，接替因身体状况不佳而辞职的首相安倍晋三（65岁）。

这是自2012年12月的7年零8个月以来首相首次易人。经过在皇宫举行的首相任命仪式和阁僚认证仪式后，自民党与公明党联合执政的菅义伟内阁将在16日成立。

14日当选第26任党总裁后，菅义伟宣布«将建立为国民工作的内阁。»菅义伟强调«将打破政府机构的垂直分割、既得权益、不好的先例主义，推进规制改革。»此外还将致力于兼顾新冠疫情防控和经济重振。

菅义伟自第二届安倍内阁成立以来一直担任官房长官，负责危机管理工作。在新内阁中，菅义伟将让与其共同支撑安倍内阁的副首相兼财务相麻生太郎（79岁）留任，此外将起用厚生劳动相加藤胜信（64岁）担任官房长官。

15日日本立宪民主、国民民主两党等合并，约8年来首次诞生拥有逾百名众议员的第一大在野党新«立宪民主党»。该党将与菅义伟率领的政府在国会展开交锋。

安倍内阁在16日上午的临时内阁会议上全体辞职。刷新历代最长纪录的安倍首相在任天数为连续2822天，包括第一届内阁在内累计在任天数以3188天画上句号。