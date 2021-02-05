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    13:45, 05 二月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦互联网普及率已达99%

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    哈通社/阿拉木图/2月5日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明表示，哈国公民的网络普及度已经达到了99%。

    在5日于阿拉木图召开的数字阿拉木图2021论坛期间，参会的哈萨克斯坦总理阿斯哈尔·马明表示，有助于全面数字化政策的有效推广，面对新冠国际大流行带来的不利影响，哈萨克斯坦的经济指标保持了基本的稳定。

    即使是在隔离限行措施实施期间，哈萨克斯坦依然积极的推动了数字化基础设施的建设力度，并努力确保其高质量的发挥作用。

    2020年，哈萨克斯坦完成了2万公里的光纤通信线路的建设，极大地改善了城乡地区之间，尤其是偏远地区与发达地区之间在互联网通信方面的差距。

    «有基于此，»总理总结道，«哈萨克斯坦国民的网络普及度已经达到了99%。»

    总统随后还强调指出，对于国家机关而言，继续大力推动和发展数字化政策依然十分必要。

    他还表示，远程工作模式以及远程教育模式的实施期间，必须确保其不会造成公民生活水平的下降和收入的下滑。

    «我们见证了数字化经济的高速发展，根据世界金融机构的评估， 2020年IT技术领域的投资额超过了3.9万亿美元。»他说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 政府 科技 “全球化时代的数字化议程”国际论坛 黄金储备
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