英大学毕业生比无学位者每年多赚9千镑

哈通社阿斯塔纳电，据英中网消息， 根据英国政府统计，英国大学本科生和研究生毕业后平均年薪比没有学历者高9,000英镑，但是差距正在缩小。

英国商务、创新与技能部首次出炉的就业市场统计报告显示，2014年第3季度，英格兰大学毕业生年薪平均数为31,000英镑，比没有上大学的人高9,000英镑。但这个数字比上一年度同期水平下降了1,000英镑。英国非大学毕业生的平均年薪仍然保持22,000英镑的水准。

同时，有硕士学位的人年薪普遍更高，平均数为40,000英镑，比去年同期上升了1,500英镑。

这份新报告显示，但有硕士和学士学历的求职者比没有学历的人有更好的就业前景，更容易获得需要高技能的工作岗位。而没有学位的劳动者中，只有五分之一的人从事高技能工作。在适龄人群中，有高等教育学历者87%有工作，无学历者只有70%有工作。

英国所有年龄段人群的就业率在逐年增高，今年比上一年度提高了1.7%。68%的毕业生在本科毕业生层次岗位工作，比去年高了2.4%；78%的硕士毕业生有这个级别的工作，而没有学历的人中只有22%。报告还揭示，对就业年龄的硕士毕业生、学士毕业生以及无学历者来说，失业率分别为2.5%、3.5%和7.4%。这些数字都比上一年度同期的统计结果有所下降。

英国大学与科技事务次长格雷格•克拉克表示，最新公布的数据显示，上大学是"伟大的投资"。

另外，在该报告出炉的前一周，英国政府宣布，研究生首次可以申请学生贷款来负担他们的学费。该计划是在财政部的秋季讲话中发布的，讲话表明，研究生的贷款模式将仿造本科生的贷款模式。根据该项计划，研究生不必提前支付其学费，而只要在毕业找到工作以后的一定时间内偿还其学费即可。