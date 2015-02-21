土耳其称将继续与中国合作购红旗9建反导系统

哈通社阿斯塔纳2月21日电，据环球网消息，土国计划与中方在反导系统建设领域合作。

土耳其2009年宣布就采购总价值40亿美元的远程防空导弹系统进行招标活动。2013年9月中国精密机械进出口总公司(CPMIEC) 的红旗-9防空导弹在竞标中战胜俄罗斯、美国和欧洲企业，赢得标底。

据耶尔马兹称，中国的竞标书是所有当中最好的，暂时还没有收到其它竞标书。耶尔马兹还称，土耳其建立的反导系统不会被纳入北约的系统。 俄罗斯地缘政治问题科学院副院长康斯坦丁∙西夫科夫认为，土耳其建设自己的反导系统，是因为它受到邻国的实际威胁。 土耳其国防部长伊斯梅特∙耶尔马兹19日表示，土方计划与中国合作建设反导系统。他指出，土耳其建造的反导系统不会并入北约反导系统。

西夫科夫向俄新社表示："对土耳其来说，威胁是实际存在的。不能忘记，与它比邻的是局势纷扰的伊拉克，还有想从土耳其分离出去的库尔德人，那里有敌对的叙利亚，叙境内还有‘伊斯兰国'武装分子，那里还有伊朗，与土耳其的关系也不非常友好。因此在那里部署反战术导弹和战役战术射程导弹的防御系统合情合理。" 西夫科夫说："如果他们说将与中国合作建设反导系统，这表示他们也会与俄罗斯合作，因为中国的反导系统是在俄方技术上建造的。新技术我们当然不会提供。因此与俄罗斯合作会更有利。建造自己的反导系统时，土耳其将可主要依靠俄中的技术。他们自己没有足够的技术来建造这样的系统。" 就土耳其的反导系统不会并入北约反导系统的消息，西夫科夫评论道，最近一段时间土耳其在意识形态和政治方面与欧洲越来越疏远，即与北约也愈加疏远。他说："因此土耳其与北约的内部矛盾很深。"