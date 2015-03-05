中选委已接受9名总统选举候选人的参选申请

哈通社阿斯塔纳3月5日电，哈中央选举委员会秘书长巴哈特•梅勒迪谢夫今天称，截止今天上午12时，中选委已接受9名总统选举候选人的参选申请和相关文件。

梅勒迪谢夫介绍说，其中8人为自我推举，1人为哈共产人民党总统候选人。这9人分别是，阿斯卡尔•卓拉拜吾勒•斯尔哈巴耶夫，1959年出生，阿斯塔纳市居民，私营业主，系自我推举；阿尔达江诺夫•萨福欧拉•卡拉拜吾勒，1962年出生，失业人员，阿斯塔纳市居民，系自我推举；阔伊诗耶娃•丽玛娜，1969年出生，"精神世界"社会组织领导人，阿斯塔纳市居民，系自我推荐；巴赫特•托列干吾勒•阿卜杜卡里莫夫，1977年出生，阿斯塔纳市居民，JH-建筑公司工程师，系自我推举；素赫拉柏•阿敏江吾勒•梅尔扎谢夫，1984年出生，JH-建筑公司驾驶员，阿斯塔纳市居民，系自我推举；叶山别克•吾克铁什巴耶夫，1958年出生，社会活动人士，阿拉木图市居民，系自我推举；亚克布江•居尼斯别克夫，1946年出生，退休人员，系自我推举；图尔根•斯德科夫1947年出生，国家、银行及社会工作服务协会阿克莫拉分会主席，系哈共产人民党总统候选人。今天最后一名递交参选申请的人是朱曼•哈纳特•托克塔尔吾勒，1969年出生，阿斯塔纳石油集团2007公司加油站负责人，阿斯塔纳市居民，系自我推举。

按照《哈萨克斯坦总统选举法》第54条第2款规定，在收到报名者自我推举资料后的五天内，中选委将依据相关法律确定申请人是否具备竞选资格。（编译：林海）