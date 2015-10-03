美国9月非农就业人数远不及预期 美联储加息不确定性增加

哈通社阿斯塔纳10月3日电 综合外媒消息，美国劳工部周五公布的数据显示，美国9月非农就业人数增加14.2万，当月失业率为5.1%。此前接受汤森路透调查的经济学家们预期，9月非农就业人数增加20.3万，9月失业率预期保持在5.1%。

美国劳工部还将8月非农就业人数增幅由17.3万修正为13.6万，7月增幅由21.5万上修为22.3万。 CNBC说，新增就业人数达不到预期，可能引发市场对于经济正在放缓的担忧，也会证明美联储9月选择不加息是正确之举。 美国9月平均小时工资减0.01美元至25.09美元，减0.04%，同比增2.2%。 尽管美联储9月暂缓加息是由于对国际经济形势的担忧--尤其是中国经济放缓可能对美国产生的影响--但美联储也明确表示，加息决策将基于国内经济数据。 CNBC说，9月的就业报告是美联储在10月28日召开议息会议之前看到的最后数据，因此交易员们给予其更多重视。市场此前预期美联储在10月加息的可能性不到50%。不过美联储官员已经表明，他们有意在今年年内加息。因而，许多经济学家仍然预计美联储将在12月加息。 美联储官员还表明，加息与否还将取决于对通胀走势的判断。耶伦曾说，只有当美联储对通胀上行趋势相当有信心，才会迈出加息步伐。 虽然美国失业率过去一年大幅回落，但通胀仍旧疲弱，远未达到美联储2%的目标水平。8月消费者物价指数(CPI)意外环比下跌0.1%，这是自今年1月以来首次下跌。 路透社报道说，经济学家们估计，美国经济目前只需每月增加大约10万个就业岗位就能与就业人口增长保持一致。如果就业岗位增速高于这一水平，后续将会推动失业率持续走低，并增加通胀剧烈上升的风险。