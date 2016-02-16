哈萨克斯坦生源居中国留学生第9

哈通社北京2月16日电 据中国日报消息，2015年，哈萨克斯坦在中国的留学生人数超过法国、越南、德国、蒙古、马来西亚和英国，位居第9。

消息称，赴中国留学已成为位于丝绸之路沿线中亚国家青年的一种时尚。哈萨克斯坦就是明显例子，过去的10年，在中国的哈萨克斯坦留学生人数增长14倍。中国教育部数据显示，2005年哈萨克斯坦在中国的留学生人数为781人，2014年达到11764人。

消息称，目前中国是世界上第三大接受外国留学生国家，仅次于美国和英国。2014年共有来自203个国家和地区的377054名各类外国留学人员在中国775所高等学校、科研院所和其他教学机构中学习，按国别排序前15名：韩国62923人，美国24203人，泰国21296人，俄罗斯17202人，日本15057人，印度尼西亚13689人，印度13578人，巴基斯坦13360人，哈萨克斯坦11764人，法国10729人，越南10658人，德国8193人，蒙古7920人，马来西亚6645人，英国5920人。此外，中国还力主成为接受外国留学生大国，订立接受50万外国留学生目标，截至2014年底，中国接受47万外国留学生在中国留学。外国留学生主要来自亚洲或非洲。

消息称，中国计划吸引更多海外学生到中国留学。中国教育当局计划整顿中国的大学教育系统，以吸引更多海外学生申请就读，而缺乏英语教授课程是影响海外生不到中国就读的主要原因之一。目前，中国的大部分外国留学生修读文艺学科，尤其是中文；只有44%海外生修读学位课程，其余都是短期课程。而在美国与英国，外国留学生主要修读学位课程。

据中国官方统计，1978年，中国只有1900名海外留学生。1990年，中国只有100所大学招收海外生，现在却有2500所。（编译：金桥）