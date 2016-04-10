美国最新航母有望9月服役 系世界上最昂贵的军舰

美国海军高官说，美国最先进核动力航空母舰"杰拉尔德•福特"号的建造已经进入尾声，有望今年9月服役。

美国有线电视新闻网(CNN)7日援引负责研发和采购的海军助理部长西恩•斯塔克利的话报道，截至3月，"福特"号的建造完成了97%，有望7月开始海试，9月交付美国海军。

"福特"号为"福特"级航母首舰，是"尼米兹"级以后美国最新设计建造的航母，计划建造3艘。斯塔克利说，同级第二艘"约翰•肯尼迪"号的建造已经完成18%，预定2020年下水；第三艘"企业"号定于2018年开始建造。



"福特"号航母2009年开始建造，造价高达129亿美元，是美国海军迄今最昂贵的战舰。它的长度为大约340米，排水量10万吨，航速超过30节，可搭载超过75架作战飞机，包括F／A-18E／F型"超级大黄蜂"式和最新的F-35型战机以及预警机、直升机。



"福特"号采用新型核反应堆，发电能力是先前航母的2.5倍，意味着更快的武器装载和战机出动速度。而且，这艘航母首次采用电磁弹射系统。按照设计，"福特"号所搭载战机每日出动率比"尼米兹"级高25%。



5年将造38舰



斯塔克利向国会提交了今后5年海军预算申请，计划建造38艘舰船，耗资高达813亿美元。



计划中的项目包括战略核潜艇，以替代服役多年的"俄亥俄"级；9艘"弗吉尼亚"级攻击核潜艇、10艘"伯克"级"宙斯盾"型驱逐舰以及一批其他水面舰船。



这一计划的目的是使美国海军在2021年拥有308艘作战舰船。（来源：联合早报网）