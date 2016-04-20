独立至今哈萨克斯坦肺结核病患者人数下降9%

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据Bnews.kz消息，自独立至今，哈萨克斯坦境内肺结核患者人数下降了9%，而因肺结核造成的死亡人数下降66%。

按照流行病学统计显示，哈萨克斯坦独立后的多年中，2002年为肺结核患者人数最多的一年（10万人中有165.1人患病，其中24.2人死亡）。而自2003年开始，这一数据稳步下降。

目前，哈萨克斯坦正在实施2014-2020年反肺结核专项行动。基层医疗单位获得了充足的药品供应和必须的医疗设备保障，其中针对肺结核及其并发症的相关药物是重点供应品。

首次罹患活动性肺结核的患者有效治疗率，相比2014年的86.4%提高到了2015年的87.6%（世卫组织标准为85%）。

各基层医疗单位针对前来门诊就诊的结核病患者所提供的社会保障服务，正在逐年加强。2015年，为这一领域的社会保障体系提供的政府拨款总额达7.15亿坚戈，这一数据在2014年为5.54亿坚戈。

值得一提的是，抗击肺结核病的传播，属于哈萨克斯坦国家行动的一部分。（编译：塔尔）

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