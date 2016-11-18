勇士克伊克头骨将于明年9月安葬

哈通社阿斯塔纳 - 据库斯塔奈州政府消息，勇士克伊克头骨安葬地点及时间业已明确。

库斯塔奈州政府新闻处通报称，勇士头骨将于明年9月安葬于其家乡。



该州州长阿基米德•穆哈姆别托夫透露，目前相关设计人员正在开展勇士陵墓和纪念碑的设计工作。



在最终确定了设计法案后，政府将于明年5月开始动工修建陵墓工程。



大型纪念陵墓将位于勇士后人所建陵墓附近。



州政府通报称："相关工程预计将于明年8月完工，随后，政府将为克伊克勇士举办隆重葬礼。"



值得一提的是，库斯塔奈州政府消息，根据哈萨克斯坦共和国政府的安排部署，葬礼期间当地将举办一系列隆重而盛大的纪念活动。



目前，勇士的头骨正由专家学者们进行遗传学检测，并对其面貌进行复原工作。



另据报道称，哈萨克斯坦文化和体育部计划于明年成立专家组，负责寻找勇士无头遗骨的真实埋葬地点。目前已有一些证据显示，勇士遗体位于库斯塔奈州阿曼凯德县境内。



勇士克伊克(1871-1923)，原名努尔马哈姆别特•阔科姆拜吾勒，1916年哈萨克斯坦民族解放运动起义军领袖，1923年被苏联军队杀害，双手及头颅被砍下后被辗转送往圣彼得堡，随后多年一直保存于圣彼得堡人类学博物馆。



今年8月12日，前总理卡里姆•马西莫夫宣布将在同俄罗斯总理梅德韦杰夫的会谈中，向俄方提出归还哈萨克汗国最后一任可汗科涅萨热汗及民族解放运动领袖勇士克伊克头骨的要求。 在得到俄总理梅德韦杰夫的承诺后，俄哈两国相关部门随即开始了对头骨归还事宜的接洽，并很快确认了勇士克伊克头骨的归还时间。今年10月6日，在牺牲近90年后，卫国忠魂的遗骨终于得以重返祖国。



【编译：木合塔尔·木拉提】