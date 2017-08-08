中国山东省将于9月举行阿斯塔纳世博会山东周系列活动

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 - 阿斯塔纳世博会将于9月6-8日举办世博会中国馆山东活动周。

山东省是中国重要的工业、能源和旅游业大省。



近几年来，哈中两国不断推进经贸合作关系，商务合作、文化交流日益加深。其中，中国山东省表现出了同哈萨克斯坦开展各领域深入合作的浓厚兴趣和意愿。







这一点也在山东省组织的"亚洲媒体聚焦山东"采访活动中得到了明确的体现。



哈萨克国际通讯社、哈萨克斯坦哈巴尔广播电视台、哈萨克斯坦《实业报》、乌兹别克斯坦扎洪通讯社、马来西亚《星洲日报》、马来西亚《星报》、巴基斯坦《卡拉奇时报》、巴基斯坦《金融报》、泰国民族多媒体集团、斯里兰卡《今日锡兰》共10家亚洲国家媒体媒体的近20名记者参与了这一活动。







据了解，为期三天的2017阿斯塔纳世博会山东周活动将包括开幕式、馆际交流、山东"一带一路"项目合作推介洽谈会、山东周主题演出及非遗展演、山东周主题展示和图片展示、好客山东•哈萨克斯坦旅游推介会等10多项大型活动，分别在世博会框架下于阿斯塔纳世博园区及阿拉木图市举行。



在世博会山东周前，山东省通过组织 "亚洲媒体聚焦山东"采访活动，向亚洲媒体详细展示了山东省在经济、能源、品牌建设、对外开放、文化等方面的发展和取得的成果，并组织各国记者参观了当地具有发展前景的企业。





期间，亚洲各国媒体记者在山东济南、东营、烟台三市进行实地采访，了解了当地太阳能、石油、重型车辆组装制造、酒业企业等发展情况。



在哈中两国共建丝绸之路经济带，实现"光明大道"同"一带一路"计划的对接框架下，中国政府正在不断加强同哈萨克斯坦在能源、技术、经贸及人文方面的交流和合作。





【作者：哈纳特·奥艾斯拜 编译：木合塔尔·木拉提】