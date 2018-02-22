最新全球清廉度排名：哈萨克斯坦排名上升9位

哈通社/阿斯塔纳/2月22日 -- 哈萨克斯坦国家公务员事务和反腐败署22日在其Facebook主页上表示，哈萨克斯坦清廉度排名上升至第122位。

消息称，哈萨克斯坦在最新全球清廉度排名中积31分，位居第122位。较2016年，上升9位（2016年，哈萨克斯坦积29分位于第131位）。



据了解，2017年全球清廉度排名由监控全球贪污腐败问题的非政府组织"透明国际"（Transparency International）提供。

清廉指数通过对分析人士和企业家进行问卷调查从而统计，满分为100分。



根据2017年全球清廉度排名，阿塞拜疆、摩尔多瓦、利比里亚、马里以及尼泊尔等国家与哈萨克斯坦排名一致。



据了解，在"东欧和中亚地区"排名中，哈萨克斯坦位居第10位，乌克兰、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦以及土库曼斯坦等国家排名均低于哈萨克斯坦。



根据排名结果，排名前列的国家包括新西兰（89分）、丹麦（88分）、芬兰、挪威、瑞士（85分），而排名垫底的国家中有索马里（9分）、南苏丹（12分）以及叙利亚（14分）。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】