突厥斯坦州政府及相关机构将于9月迁至突厥斯坦市

哈通社/突厥斯坦/7月11日 -- 突厥斯坦州地方议会10日召开第27次非例行会议。会议批准了突厥斯坦州新建及重新划分的4个县边界。

突厥斯坦州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫出席会议并指出，在纳扎尔巴耶夫总统支持下，突厥斯坦州两个县的分离重建工作对人口密集地区来讲具有重要意义。



图伊梅巴耶夫表示，突厥斯坦州各地区边界划分建议在于上周举行的政府会议上获批，并于今日在地方议会会议上得到批准。获得重建的萨热阿尕什县总面积为41.7万公顷，新成立的克列斯县总面积为34.5万公顷，而杰特赛县总面积为10.4万公顷，马克塔阿拉尔县总面积则为8.07万公顷。



突厥斯坦州州长还指出，突厥斯坦州政府及相关机构驻地将于今年9月迁至突厥斯坦市。在此之前，将进行了州政府及隶属机构办公楼筹备工作。会中，进行总结的图伊梅巴耶夫呼吁各地区政府齐心协力，并为州政府迁至突厥斯坦市工作顺利完成做出贡献。



会议期间，多位与会代表荣获了"阿斯塔纳20周年"、"表彰为地区做出的杰出贡献"等纪念奖章，其中包括赛力克詹•赛伊特詹诺夫、耶赛伊•吾尔肯、阿斯耶特•哈伊普别科夫等企业家代表。此外，哈毕娜•库瓦特别科娃、祖帕尔汗•查勒达诺夫等人荣获了"州长荣誉奖状"。



【编译：冰山】