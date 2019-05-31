内塔尼亚胡组阁失败 以色列议会决定9月重新举行选举

哈通社/努尔-苏丹/5月31日 -- 以色列总理本雅明·内塔尼亚胡没有能在29日"最后期限"以前组阁，以色列议会随后表决解散议会并在9月17日重新举行议会选举。

29日午夜12时"最后期限"过后几分钟，以色列议会以74票赞成对45票反对通过解散议会、重新选举的提案。

美联社报道，内塔尼亚胡领导的利库德集团组阁失败，继而竭力争取解散议会、重新选举，以避免竞争对手获得组阁权。如果议会没有同意解散议会，总统鲁文·里夫林会给其他议员以组阁机会，很可能会是内塔尼亚胡的对手、国防军前总参谋长本尼·甘茨。

在以色列4月9日议会选举中，利库德集团和其他右翼政党合计赢得120个议席中的65席；甘茨领导的蓝白党和其他中左翼党派获得55席。总统里夫林4月17日授权内塔尼亚胡在42天内组建新一届政府。

甘茨30日凌晨在议会表决后怒指内塔尼亚胡选择自保，没有让国家政治进程顺其自然。甘茨说，内塔尼亚胡选择浪费数以百万计美元和"疯狂的三个月"再次投入竞选。按照以色列法律，新一轮竞选将持续至少3个月。

内塔尼亚胡投票后说："我不遗余力地想要避免不必要的选举。"他抨击前国防部长阿维格多·利伯曼拒绝妥协，国家现在被迫举行"不必要、浪费的选举"。

利伯曼领导的"以色列是我们的家园"掌握5个议席。这5席成为内塔尼亚胡组阁能否成功的关键。利库德集团占据议会36个席位，需要与其他右翼政党组建超过61席的执政联盟。"最后期限"前3个小时，利库德集团说，已经获得60个席位，占议会议席总数一半，但没有达到组成执政联盟所需的61席。