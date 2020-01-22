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    09:01, 22 一月 2020 | GMT +6

    “武汉肺炎”疫情死亡人数增至9人 美国现首例确诊病例

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    哈通社/北京/1月22日 -- 据新华社报道，中国国务院新闻办公室22日召开新闻发布会，通报了最新的“武汉肺炎”疫情信息。

    通报称，截至1月21日24时，中国国内13个地区累计报告2019-nCoV（2019新型冠状病毒）感染的肺炎（武汉肺炎）确诊病例440例，报告死亡病例累计9例（新增3例）。

    报告新增冠状病毒感染的肺炎确诊病例149例，收到日本通报确诊病例1例，泰国通报确诊病例3例，韩国通报确诊病例1例。目前，追踪到的密切接触者2197人，已解除医学观察765人，尚有1394人正在接受医学观察。

    另据报道，美国疾病管制和预防中心（CDC）周二(1月22日)表示，一名最近前往中国的美国居民被诊断出感染新型冠状病毒。CDC和华盛顿州卫生官员说，该名患者接受治疗后状况良好。他们也表示，对于更多的病例出现有所准备。CDC提到，他们已追踪与患者接触以检查其症状的相关人员。

    世界卫生组织总干事谭德塞将于1月22日在日内瓦召集紧急委员会会议，评估近期在中国及周边国家发生的新型冠状病毒疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并就如何控制疫情传播提出建议。

    根据此前报道，因中国武汉新型冠状病毒病例的突增，哈萨克斯坦开始加强边境防疫措施

    【编辑：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    中国 国际 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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