韩国国会封闭消毒两天 9月议程照常

哈通社/首尔/8月27日 —— 据韩联社报道，韩国国会方面27日表示，为进行全面彻底消毒防疫作业，国会主楼、议员会馆等主要办公楼将封闭到29日，30日重新开放，9月议程将照常。

如果不再出现确诊病例等变数，专业委员会会议等国会议程将从31日重启。执政党民主党表示，朝野院内首席副代表一致同意按计划进行定期国会会议日程。由此，9月1日的开幕式和全体会议、同月7-8日的交涉团体代表演讲、14-17日的对政府部门质询、10月7-26日的国政监查、10月28日的2021年度预算案施政演讲等日程将依次进行。

前一天，一名国会跑口记者确诊感染新冠病毒，国会次日临时关闭。

据韩国中央防疫对策本部27日公布的最新统计数据，截至当天0时，韩国较前一天0时新增441例感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，创下3月7日以来的最高值，累计确诊1.8706万例。

当天新增的441例中社区感染病例434例，境外输入性病例7例。

另外，当天新增1例死亡病例，累计死亡病例313例。截至当天0时，治愈并解除隔离的病例新增93例，累计1.4461万例。正在接受治疗的人数为3932例。迄今共有186.9579万人接受病毒检测，其中179.8832万人呈阴性，5.2041万人在等待结果。